DJ Captain Curtis Semringah Keliling 4 Benua Hingga Tampil Bareng Alan Walker

jpnn.com, JAKARTA - Disjoki (DJ) Captain Curtis membagikan ceritanya keliling 4 benua hingga tampil bareng The Cahinsmokers dan Alan Walker.

Pemilik nama asli Sebastian Chwoyka mengaku pernah tampil sepanggung dengan sejumlah musisi level Grammy Awards, seperti Alan Walker dan Marshmello.

"Aku juga pernah berkolaborasi dengan The Chainsmokers," ujar DJ Captain Curtis, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/11).

Adapun The Chainsmokers mendunia dengan banyak hit termasuk “Something Just Like This” hasil kolaborasi bareng Coldplay.

Saat ini, DJ Captain Curtis tengah mengerjakan banyak proyek musik. Mulai lagu, cover, dan beberapa remix.

"Saya juga sedang menggarap acara baru: Crewlife. Dengan visual baru, acara ini punya banyak kejutan lain," tuturnya.

Meski demikian, pesohor kelahiran Austria, 12 April 1995, ini merasa hatinya tetap berada di dunia disjoki yang membuat orang bersenang-senang dalam pesta.

"Bersama penonton yang bersenang-senang adalah perasaan terbaik di dunia. Ketika orang bersenang-senang, saya juga,” ungkapnya.