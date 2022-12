jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah disjoki ternama memeriahkan pesta peresmian superkelab berstandar internasional, Valhalla, di kawasan Senopati, Jakarta Selatan.

Pesta bertajuk Valhalla is Calling Me itu dihadiri, Will Spark, DJ INC, DJ Orjan Nilsen, serta DJ Echobee Mc Bad

Adapun pesta persemian itu digelar selama dua hari, yakni 2-3 Desember 2022.

Tiap bulannya, Valhalla juga bakal rutin mengundang DJ kebanggaan Indonesia yang kariernya telah moncer hingga kancah Internasional.