Dkriuk Fried Chicken Buka Peluang Kemitraan Berwirausaha

jpnn.com, JAKARTA - Dkriuk Fried Chicken berkomitmen membuka peluang kemitraan bagi masyarakat yang ingin berwirausaha.

Sejak berdiri pada 2020, merek dagang bagian PT. Raja Rasa Kuliner ini telah memiliki lebih dari 3.000 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kemitraan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha, menggali potensi, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan," ujar Iksan Juhansyah, CEO Dkriuk Fried Chicken dalam keteragannya, Senin (18/12).

Dkriuk Fried Chicken fokus pada pengembangan menu yang inovatif dan juga memberikan solusi bagi mereka yang ingin memulai usaha sendiri.

Menurut Iksan, salah satu kunci sukses pesatnya program kemitraan Dkriuk adalah sistem stokis yang efektif dan kanto cabang perwakilan di berbagai wilayah.

"Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa mengorbankan kualitas. Untuk mencapai hal tersebut, kami mengandalkan sumber daya yang profesional dan berkualitas tinggi, demi menjaga kepuasan para mitra," tuturnya.

Atas usaha tersebut, Dkriuk Fried Chicken meraih sejumlah penghargaan bergengsi, seperti The Best Franchise Award 2022, The Best Product & Brand Award 2022, Most Innovative In Brand Award 2022, Indonesia Executive Entrepreneur Award 2022, serta Best Choice In Top Award 2022.

Penghargaan-penghargaan ini adalah bukti nyata dari dedikasi dan inovasi yang telah diusung oleh Dkriuk Fried Chicken.