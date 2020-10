Donald Trump Positif Covid-19, Nilai Tukar Rupiah Jadi Lemas

jpnn.com, JAKARTA - Kabar Presiden AS Donald Trump dan istri positif terinfeksi Covid-19 memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan di pasar spot Jakarta, hari ini Jumat (2/10), ikut lemas.

Rupiah ditutup melemah 30 poin atau 0,2 persen menjadi Rp14.865 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.835 per dolar AS.

"Dari eksternal, pergerakan rupiah hari ini dipengaruhi kabar Donald Trump yang terkonfirmasi positif COVID-19," kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Jumat.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Melania Trump positif terinfeksi Covid-19 setelah penasihat seniornya, Hope Hicks dilaporkan positif terinfeksi penyakit menular itu.

Lewat unggahannya di Twitter, Trump mengumumkan, “Malam ini, saya dan @FLOTUS (akun Twitter resmi Melania) terkonfirmasi positif COVID-19. Kami akan menjalani karantina dan pemulihan secepatnya."

Sentimen lainnya, ada harapan bahwa AS akan dapat menggabungkan paket stimulus baru sebelum pemilu.

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan bahwa dia telah mengadakan diskusi produktif dengan Ketua DPR AS Nancy Pelosi.

Sementara itu, Komisi Eropa mengatakan akan memulai tindakan hukum terhadap Inggris karena melanggar ketentuan Perjanjian Penarikan yang mengatur transisi pascaBrexit.