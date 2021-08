Dorong Literasi Keuangan untuk UMKM, Facebook Gandeng Bank Aladin Syariah

Kamis, 19 Agustus 2021 – 14:36 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Facebook Indonesia bersama dengan PT Bank Aladin Syariah Tbk. (Bank Aladin Syariah) melebarkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, pada Kamis (19/8).

Country Director Facebook di Indonesia, Pieter Lydian menyampaikan selama pandemi Covid-19 melanda dunia, banyak sekali pelaku UMKM yang mengalihkan usaha mereka ke ranah digital agar usaha mereka bisa tetap berjalan.

“Kami terinspirasi dengan semangat pelaku UMKM untuk terus bertahan dan bertumbuh. Karena itu kami mendukung acara yang diselenggarakan oleh Bank Aladin agar semakin banyak pelaku UMKM di Indonesia dapat meningkatkan kemampuan digital mereka,” ujar Peter dalam webinar The New Era of Financial Inclusion: Leveraging Technology and Sharia Compliance.

Baca Juga: Seperti ini Cara Mutia Ayu Mengenang 2 Tahun Pernikahan dengan Mendiang Glenn Fredly

Dengan peningkatan inklusi keuangan serta kemampuan digital, pelaku UMKM akan mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan teknologi digital.

Sementara infrastruktur teknologi yang dimilikinya, Facebook melihat hal ini akan bermanfaat dalam pertumbuhan bisnis pelaku UMKM.

“Khususnya di Facebook, Instagram, dan WhatsApp, untuk pertumbuhan bisnis mereka. Tentunya inisiatif ini (Bank Aladin dan Facebook) akan berjalan secara berkesinambungan. Kami sangat senang melihat inisiatif Bank Aladin yang akan membawa calon-calon nasabah dan stakeholder lainnya untuk menuju ranah digital juga,” ucapnya.

Pieter juga percaya bahwa inisiatif yang dilakukan Bank Aladin dapat mendorong UMKM untuk meningkatkan kemampuannya serta dapat lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan digital. Karenanya kerja sama ini diharap dapat meningkatkan literasi keuangan dan digital kepada pelaku UMKM.

Sementara Direktur Operasional Bank Aladin Syariah, Basuki Hidayat menyampaikan landasan awal dilakukannya inisiatif ini adalah untuk membantu pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19.