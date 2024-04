Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas, Pertamina Gelar UMK Academy 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali menggelar UMK Academy 2024 untuk menjaring dan mencetak UMK-UMK, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan bisa naik kelas lebih cepat.

Acara tersebbut diadakan karena Pertamina ingin menunjukkan dukungan terhadap para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menjadi penggerak ekonomi nasional.

Vice President CSR & SMEPP Management Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan sejak digelar pertama kalinya pada 2020, antusiasme para pelaku UMK untuk mengikuti ajang ini terus meningkat setiap tahunnya.

"Melalui UMK Academy, Pertamina telah berhasil membawa ribuan UMK naik kelas melalui Go Digital, Go Online, Go Modern hingga Go Global. Kami harap UMK Academy 2024 dapat diikuti banyak peserta UMK dari seluruh Indonesia," ujar Fajriyah Usman di Jakarta.

Mengambil tema Energi Baru Menuju UMK Maju, Pertamina melalui UMK Academy 2024 berkomitmen mendukung pengembangan UMK yang berkelanjutan sehingga dapat membantu pemberdayaan UMK secara optimal.

Hal itu sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) poin 8, yakni pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta tenaga kerja penuh dan produktif.

"Kami berharap kehadiran UMK Academy 2024 bisa memberi energi baru bagi para pelaku UMK agar bisa terus berkembang dan maju serta memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar," ungkap Fajriyah.

Pendaftaran UMK Academy dibuka sejak 21-30 April 2024. Semua UMK dari seluruh Indonesia bisa mendaftar untuk ikut program melalui link https://bit.ly/PendaftaranUMKAcademy2024.