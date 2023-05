Dorong Pertumbuhan Industri Nasional, Schneider Electric Gelar Innovation Day 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Schneider Electric Indonesia menggelar Innovation Day 2023, sebagai bagian dari kampanye Green Heroes for Life (GHFL), yang mendorong pertumbuhan positif industri strategis nasional melalui otomasi industri berorientasi masa depan, The Profitable Growth of Future Automation.

Innovation Day merupakan salah satu bentuk komitmen Schneider Electric untuk mengembangkan solusi energi dan otomasi yang inovatif dan berkelanjutan, serta membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan dengan pelanggan dan mitra nasional.

Melalui kegiatan ini, Schneider Electric berharap bisa meningkatkan pertumbuhan positif beragam industri strategis Indonesia.

Acara ini juga bertujuan mempromosikan inovasi dan kolaborasi dalam mengembangkan solusi manajemen energi dan otomasi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kegiatan ini melibatkan lebih dari 100 pelanggan, mitra, inovator, dan pengambil keputusan dari berbagai sektor industri untuk berdiskusi dan berbagi ide tentang solusi manajemen energi dan otomasi yang inovatif dan berkelanjutan.

Kalangan industri yang hadir termasuk dari sektor manufaktur, infrastruktur, bangunan dan real estat, layanan kesehatan, data center, makanan minuman, minyak dan gas, telekomunikasi, hingga transportasi.

”Software-centric automation atau otomasi berpusat pada perangkat lunak adalah masa depan dari industri manufaktur. Dengan memanfaatkan teknologi ini, kami dapat mendukung bisnis untuk mempercepat operasi, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan," ujar James Chae, Vice President Industrial Automation East Asia, Schneider Electric.

Software-centric automation ini juga telah diimplementasikan oleh berbagai industri dan manufaktur di beberapa negara di Asia Timur untuk tetap unggul dan kompetitif di pasar global.