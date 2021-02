Doyoung NCT Debut Berakting di Cafe Midnight Season 3: The Curious Stalker

jpnn.com, JAKARTA - Doyoung NCT akhirnya debut sebagai aktor melalui drama Cafe Midnight Season 3: The Curious Stalker. Drama itu sendiri mulai tayang pada Jumat (19/2).



Dilansir dari soompi, drama ini bercerita tentang seorang siswa SMA yang secara tak terduga melihat ke masa depan saat mencari ibunya.



Dalam drama ini, Doyoung NCT akan berperan sebagai Son Ji Woo, siswa sekolah menengah yang sempurna dalam segala hal, mulai dari nilai hingga penampilan dan kepribadiannya.



Dia terjebak dalam pusaran emosi yang membingungkan saat ibunya mulai kehilangan ingatan dan dia mulai memiliki perasaan lebih untuk teman wanitanya.



Kemudian, ketika Son Ji Woo menemukan sebuah kafe yang aneh, Ia secara tidak sengaja melihat masa depan.



Adapun lawan main Doyoung dalam drama ini ialah aktris pendatang beru bernama Kim In Yi. Dalam drama ini, Kim In Yi akan berperan sebagai teman sekelas Son Ji Woo, Sun Min.

Sedangkan Shin Joo Hwan akan kembali berperan sebagai pria misterius yang menjalankan kafe.

Pria kelahiran 1 Februari 1996 ini tak hanya membintangi drama tersebut. Ia juga turut menyumbangkan suara merdunya dengan menyanyikan lagu OST drama tersebut. (mcr7/jpnn)



