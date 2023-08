Penggemar Siap-siap, Jung Hae In Bakal Gelar Fan Meeting 16 September

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Korea Selatan Jung Hae In bakal menggelar fan meeting di Indonesia di Jakarta pada 16 September 2023.

Acara fan meeting bertajuk "2023 JUNG HAE IN FANMEETING IN JAKARTA 'THE 10TH SEASON'" dijadwalkan berlangsung di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan.

Melalui akun instagram @threeanglesproduction, promotor Three Angles menyebutkan bahwa tiket bisa dibeli mulai 18 Agustus 2023 melalui situs resmi ID.BOOKMYSHOW.COM.

Menurut promotor, fan meeting di Jakarta ini adalah yang pertama kalinya selama karir Jung Hae In.

Mengenal Jung Hae In

Jung Hae in lahir di kota Seoul pada 1 April 1988. Dia memulai debutnya sebagai model video klip girl band AOA yang berjudul Moya pada tahun 2013.

Setelah itu, Hae In tampil perdana di layar kaca sebagai seorang aktor dalam drama yang berjudul Bride of the Century.

Dia juga muncul sebagai cameo dalam beberapa drama hits seperti Reply 1988 dan Goblin (The Guardian: The Lonely and Great God).