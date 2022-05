Dramatis, An Seyoung Menangis Setelah Memukul Cewek Jepang

jpnn.com, BANGKOK - Tunggal putri andalan Korea An Seyoung membawa timnya unggul atas Jepang pada semifinal Uber Cup 2022.

Pada partai pertama Korea vs Jepang di Impact Arena, Bangkok, Jumat (13/5) siang WIB itu, An Seyoung menundukkan cewek Negeri Matahari Terbit Akane Yamaguchi dengan rubber game.

Setelah satu jam tiga menit (statistik BWF), An menang 15-21, 21-18, 21-18.

Perjuangan cewek Negeri Ginseng berusia 20 tahun itu sungguh luar biasa.

An yang kini menempati peringkat empat dunia, harus jatuh bangun meladeni Akane si penyandang ranking satu.

Finalis All England 2022 ini sering tertinggal poin lebih dahulu dari Akane.

Namun, kesabaran dan kesiapan stamina An menjadi penentu.

An menang, membuat Korea untuk sementara memimpin 1-0 (best of three).