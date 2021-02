Dua Lipa Berbagi Kisah Sensual Lewat We're Good

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi Dua Lipa meluncurkan single terbaru berjudul 'We’re Good'.

Lagu dengan tempo santai ini berisikan kisah sensual sepasang kekasih yang memutuskan untuk berpisah.

Diproduksi oleh Sly, lagu We’re Good dari Dua Lipa ini diambil dari album Future Nostalgia - The Moonlight Edition yang juga berisikan sejumlah hit.

Perempuan 25 tahun asal Inggris itu memercayakan penggarapan video We’re Good kepada sutradara Vania Hetmann dan Gal Muggla.

Dua Lipa bernyanyi di depan para tamu dalam sebuah restoran mewah di dalam kapal dari pergantian abad ke-20.

Pada tempat yang sama, nasib lobster yang ada di kisah tersebut juga berubah tidak terduga.

Selain merilis single We’re Good, Dua Lipa juga melepas album Future Nostalgia - The Moonlight Edition di seluruh layanan streaming.

Edisi deluxe album ini menampilkan tiga lagu yang belum pernah dirilis, yakni It It Ain’t Me, That Kind of Women, dan Not My Problem (feat. JID).