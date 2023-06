Dua Olympian Indonesia Kembali Gelar Oceanman Asian Championship Bali 2023

jpnn.com, JAKARTA - Olimpian Albert C Sutanto dan Felix C Sutanto kembali menghadirkan Oceanman di Indonesia 2023 dengan level yang lebih tinggi.

Yakni mencakup regional (Asia) dan internasional: “Oceanman Asian Championship Bali Indonesia 2023".

Tahun ini kompetisi kembali dilaksanakan di InterContinental Bali Resort, Jimbaran pada tanggal 7, 8 dan 9 Juli 2023.

Albert mengatakan bahwa Oceanman tahun 2023 akan lebih menarik dan lebih besar karena diikuti oleh lebih banyak peserta, dengan waktu pelaksanaan 3 hari, dari yang sebelumnya hanya 2 hari, dengan mempertandingkan nomor 10K, 5K, 2K, Kids 1K, dan tambahan nomor Relay/Tim, serta nomor Inspirational bagi peserta difabel.

Selain itu diberikan hadiah uang bagi Juara Overall di kategori Oceanman 10K, Half Oceanman 5K dan Sprint 2K.

"Kami sudah siap dalam semua aspek, mulai dari perijinan, pendaftaran peserta, lokasi, sampai teknis pelaksanaan," katanya..

Untuk event ketiga ini Millennium Aquatic kembali berkolaborasi dengan Avatara Lintas Media sebagai Event Organizer, sehingga kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi renang perairan terbuka saja, tetapi akan menjadi daya tarik bagi peserta maupun wisatawan yang datang untuk merasakan keramahan komunitas renang perairan terbuka dari berbagai negara sekaligus menikmati atraksi, produk dan aneka kegiatan yang dibungkus dalam festival UMKM.

“Selain bazaar produk UMKM, stan food & beverage, fun games diselingi berbagai performance dan live music show, Oceanman Asian Championship Bali Indonesia 2023 jadi pilihan hiburan alternatif yang menarik bagi keluarga”. Jelas Felix C Sutanto dan Albert C Sutanto sebagai Founder Oceanman Indonesia, yang juga Founder and Head of Coach Millenium Aquatic Club.