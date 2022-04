Dubes Spanyol Sampaikan Komitmen Kerja Sama, Menkominfo Johnny Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Spanyol untuk Indonesia Francisco De Asis Aguilera Aranda menyampaikan komitmen kerja sama dengan Indonesia pada sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Hal itu disampaikannya kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Pemerintah Spanyol akan menyampaikan penawaran bisnis dalam satu atau dua minggu ke depan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

“Saya tentu menunggunya dan berharap ini untuk mengacu kepada common practice yang sudah biasa di international financing, yaitu mengacu pada OECD (Organization For Economic Cooperation and Development) term and condition, syarat-syarat dari pembiayaan keuangan Indonesia," kata Johnny, Jumat (8/4).

Pada kesempatan yang sama, Aranda mengapresiasi komitmen Indonesia dalam membangun sektor teknologi informasi dan komunikasi.

"Di sisi lain, kami menawarkan dukungan pemerintah Spanyol dan keinginan untuk menjalin kerja sama sebanyak mungkin dengan Indonesia," ujar Aranda.

Menurut dia, hubungan bilateral antara Indonesia dan Spanyol sangat baik sehingga pemerintah dan perusahaan dari negaranya bersedia bekerja sama dengan Indonesia untuk mengembangkan sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Aranda menilai potensi kerja sama antara Indonesia dan Spanyol dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masa depan masyarakat kedua negara.