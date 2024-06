Dukung Kepatuhan Hukum, Pegadaian Raih Penghargaan di Ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih predikat Diamond - Most Strategic Enterprise in Regulatory Compliance untuk kategori Financial Services Non Bank dalam ajang Indonesia Regulatory Compliance Awards (IRCA) 2024.

Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi atas pencapaian, inovasi, dan kontribusi perusahaan dalam mendukung kepatuhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penghargaan diberikan langsung oleh Kepala Divisi Kepatuhan PT Pegadaian, Edi Sarwono di Hotel Mulia Jakarta pada Jumat (31/5).

Terpisah, Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan PT Pegadaian, Udin Salahudin mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk komitmen Pegadaian dalam mendukung kepatuhan hukum terhadap perundang-undangan di Indonesia sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

“Dalam menjalankan proses bisnis perusahaan, Pegadaian senantiasa berkomitmen menerapkan kegiatan usaha yang sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG), sejalan dengan penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tutur Udin.

Udin menambahkan dengan diraihnya penghargaan ini, diharapkan bisa menjadi pemantik semangat seluruh Insan Pegadaian untuk terus menjaga serta meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan sehingga bisa berdampak baik pada kinerja dan kualitas pelayanan kepada seluruh masyarakat.

Bahkan kini, PT Pegadaian memiliki beberapa inovasi yang dapat difungsikan untuk membantu perusahaan dalam penerapan kepatuhan, seperti SIMPLE (Sistem Monitoring Pelaporan), Be Comply (media database kebijakan internal), dan APASI (Aplikasi Pelaporan Gratifikasi).(jpnn)