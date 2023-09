Dukung SDM Unggul, Prudential Indonesia Mengembangkan Actuarial Development Program

jpnn.com, JAKARTA - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mempertegas komitmennya dalam mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan ketahanan finansial masyarakat Indonesia.

Hal ini dilakukan untuk mendukung lebih banyak keluarga Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup, salah satunya dengan meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan kesehatan dan jiwa.

Dukungan itu untuk mewujudkan kondisi finansial yang kuat, agar makin berdaya dalam mengarungi tantangan hidup.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui partisipasi dalam acara Global Human Capital Summit 2023 bertajuk “Shaping Talent of the Future for Resilience and Innovation of ASEAN” yang diselenggarakan oleh Global Indonesia Professionals' Association (GIPA), khususnya dalam segmen kesehatan.

“Pengembangan SDM yang unggul tentunya didukung oleh sistem kesehatan yang prima dan stabilitas keuangan yang kokoh, sehingga setiap individu akan selalu siap untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang cepat. Di sinilah industri asuransi jiwa berperan penting mendukung pengembangan SDM melalui ragam inovasi produk dan layanan guna memberikan perlindungan baik jiwa, kesehatan dan stabilitas keuangan," ujar Michellina L. Triwardhany (Dhany), Presiden Direktur Prudential Indonesia.

Pandemi Covid-19 telah menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya mempersiapkan perlindungan baik jiwa maupun kesehatan demi menjaga stabilitas keuangan keluarga.

Tidak hanya itu, risiko terjadinya penyakit kritis pun meningkat pascapandemi. Berdasarkan data Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kasus penyakit katastropik (jantung, kanker, stroke, gagal ginjal, dan lainnya) di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 23,3 juta kasus di tahun 2022.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, agar masyarakat semakin yakin melangkah dalam menghadapi berbagai risiko tak terduga di masa depan.