Efek Transformasi Digital, Bank Mandiri Borong Berbagai Penghargaan Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali menorehkan prestasi cemerlang lewat kompetensi yang dimiliki dalam menghadirkan layanan finansial bagi masyarakat.

Perbankan BUMN itu terus melakukan serangkaian strategi, inovasi, dan transformasi digital yang diimplementasikan melalui layanan handal Livin’ by Mandiri bagi nasabah retail.

Bank bersaham BMRI ini telah mengoptimalkan data analytics, automasi proses robotik, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan layanan bagi nasabah. Bank Mandiri memproses miliaran data pelanggan untuk menghasilkan produk yang dipersonalisasi dan meningkatkan adopsi layanan.

Strategi tersebut turut mendorong kinerja Livin’ by Mandiri hingga September 2024, layanan super app ini telah mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp2.940 triliun dengan volume transaksi sebesar 2,7 miliar transaksi. Transaksi itu datang dari pengguna aplikasi Livin’ by Mandiri yang menembus 27,6 juta pengguna, naik 32% secara Year on Year (YoY) hingga sembilan bulan pertama 2024.

Berkat kinerja tersebut, Bank Mandiri berhasil memborong tiga penghargaan dari The Digital Banker pada ajang The Global Retail Banking Innovation Award 2024. Bank Mandiri dinobatkan sebagai Best Robotic Process Automation Initiative, Most Outstanding Machine Learning, dan Best Technology Implementation by a Retail Bank in Indonesia.

SEVP Digital Banking Bank Mandiri Sunarto Xie menyatakan penghargaan ini merupakan komitmen perseroan dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah serta kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia.

Keandalan digitalisasi Bank Mandiri yang tercermin dalam pencapaian tersebut, menunjukkan kemampuan adaptif dan solutifnya dalam menghadapi perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar.

Penghargaan dari The Digital Banker ini diperoleh Bank Mandiri berdasarkan penilaian pencapaian dan kinerja perseroan selama satu tahun terakhir. Selain itu, solusi ekosistem menyeluruh dan terintegrasi yang ditawarkan oleh bank berlogo pita emas ini melalui Livin’ dengan pemanfaatan pengolahan data, robotik, dan kecerdasan buatan.