Eksis Lagi, GAC Hadirkan Lagu Baru

jpnn.com, JAKARTA - Grup vokal GAC kembali eksis di industri musik seusai vakum beberapa tahun.

Trio beranggotakan Gamaliel, Audrey, dan Cantika itu langsung tancap gas memamerkan karya.

Setelah merilis Really Really Want, GAC kini meluncurkan lagu terbaru berjudul The Way You Move.

Baca Juga: GAC Isi Soundtrack Galih dan Ratna

Lagu tersebut masih memiliki nuansa cinta yang manis sehingga mungkin dapat menjadi soundtrack bagi yang sedang mengalami..

The Way You Move adalah lagu manis dari GAC yang liriknya menceritakan momen-momen menyenangkan pada saat sedang tertarik dengan seseorang.

Musik pada lagu tersebut disajikan dengan genre pop groovy yang mengundang pendengar ikut berdansa.

Baca Juga: Cantika Abigail Akhirnya Bisa Mewujudkan Impian

"Semoga orang-orang yang mendengarkan lagu dapat dance along to this track dan dapat mewakili perasaan yang pernah naksir dengan seseorang, apalagi di lantai dansa," kata Abigail Cantika.

Lirik lagu The Way You Move ditulis oleh GAC dengan bantuan dua teman, yakni Monica Karina dan RFO.