Pabrik Baru GAC Honda Pertama Mengadopsi Teknologi AI

jpnn.com, JAKARTA - Honda Motor (China) Investment Co., Ltd., akan memulai produksi kendaraan energi baru (NEV) di pabrik baru Development District NEV Factory, dari GAC Honda Automobile Co., Ltd. (GAC Honda).

Pabrik baru itu mengambil lokasi di Distrik Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Guangzhou, Kota Guangzhou, Provinsi Guangdong, Tiongkok.

Pabrik tersebut sudah dilengkapi dengan berbagai teknologi terkini untuk mencapai sistem produksi yang sangat efisien, cerdas, dan rendah karbon.

Honda China juga menjelaskan bahwa fasilitas memiliki jalur proses stamping dan pengelasan, logistik suku cadang sepenuhnya sudah menggunakan sistem otomatisasi, sehingga tidak lagi memerlukan personel logistik.

"Pabrik juga menjadi fasilitas produksi Honda pertama yang mengadopsi teknologi inspeksi kekuatan pengelasan berbasis AI," dekimian keterangan resmi GAC Honda, Senin.

Selain itu, pada proses perakitan, sekitar 30 persen dari keseluruhan proses telah diotomatisasi guna menciptakan jalur produksi yang sangat efisien.

Dalam kesempatan itu, Honda China mengeklaim bahwa pabrik telah menggunakan sistem tenaga surya dengan kapasitas total 22 megawatt akan dipasang di area fasilitas.

Pemanfaatan energi terbarukan itu diharapkan mampu mengurangi emisi CO2 tahunan hingga sekitar 13.000 ton.