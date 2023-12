Elim: Program Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan APP Group Mengedepankan Kesetaraan Gender

jpnn.com - JAKARTA - Chief Sustainability Officer APP Group Elim Sritaba menyampaikan pihaknya memiliki program pemberdayaan masyarakat di sekitar areal konsesi yang disebut Desa Makmur Peduli Api (DMPA).

Menurut dia, ini merupakan program hibah, melainkan pemberdayaan dengan pendekatan yang inklusif. Hal itu diharapkan bisa membawa masyarakat ke level selanjutnya dalam upaya perlindungan hutan.

"Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan selalu mengedepankan kesetaraan gender," kata Elim dalam siaran pers, Jumat (8/12).

Elim juga yakin pemberdayaan wanita yang dilaksanakan APP Group bisa memberi inspirasi lebih luas, karena kegiatan yang berdampak pada perlindungan hutan tetap bisa dilaksanakan oleh kaum perempuan tanpa meninggalkan perannya dalam keluarga.

Menurut dia, pemberdayaan wanita bukanlah hal yang mudah. Salah satu tantangannya adalah kaum wanita umumnya kurang percaya diri. Untuk itu, APP Group menggandeng salah satu organisasi, yaitu Yayasan Dr Sjahrir, untuk membantu melakukan edukasi sekaligus menjalankan program inkubasi bisnis.

"Pelatihan yang diberikan mulai dari produksi bahan baku hingga olahan beragam komoditas. Pelatihan juga mencakup peningkatan keterampilan untuk pemasaran," terang Elim dalam diskusi bertajuk Unlocking Women's Potential at The Grassroots Level: Promoting gender Equality and Social Equity in Forest Protection yang digelar di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim COP28 UNFCCC di Dubai, Uni Emirat Arab, Rabu (6/12).

Saat ini, program DMPA telah mencakup 421 desa dengan melibatkan lebih dari 80 ribu orang.

Menurut Elim, sebanyak 86 kelompok wanita menjadi bagian dari program DMPA.