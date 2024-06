Enesis Group Raih Penghargaan HR Asia Award Sebagai The Best Company to Work for

jpnn.com, JAKARTA - Enesis Group terpilih sebagai pemenang HR Asia Award untuk kategori The Best Company to Work for.

Sebagai perusahaan FMCG Indonesia yang berfokus untuk menghadirkan produk-produk kesehatan dan personal care seperti Adem Sari, Amunizer, Antis, Sofell, Plossa, Kispray, Vegeta Herbal, Vegeta Scrubber, dan Force Magic, Enesis Group tidak hanya berkomitmen untuk menciptakan “Healthy Product for Healthy Family”, tetapi, juga turut menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan serta memberikan expreiance yang baik bagi para Karyawannya.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Bambang Cahyono, Chief HR, Legal, Public Relations dan Regulatory Affairs Enesis Group di Ritz Carlton Hotel, Jakarta pada 31 Mei 2024.

Melalui penerimaan penghargaan ini, Enesis Group diakui atas praktek ketenagakerjaan yang baik, hal ini yang mencakup berbagai aspek penting, seperti pengembangan karyawan, keberagaman, inklusi, dan kenyamanan serta keseimbangan lingkungan kerja.

Sebagai perusahaan yang berorientasi pada nilai-nilai kebermanfaatan bagi kehidupan manusia, Enesis Group selalu memprioritaskan pengembangan karyawan, keberagaman, inklusi, dan kenyamanan serta keseimbangan lingkungan kerja (Work-Life Balance).

Head of Public Relations Enesis Group RM Ardiantara mengatakan penghargaan ini tidak hanya menjadi sebuah pencapaian, tetapi juga menjadi motivasi bagi Enesis Group untuk terus meningkatkan kualitas dari praktik HR di Perusahaan, demi memastikan bahwa karyawan dapat menjadi lebih sehat dan bahagia, sehingga dapat menciptakan produk yang sehat bagi keluarga sesuai dengan motto Enesis Group Healthy Product for Healthy Family.

"Tentu, terpilihnya Enesis Group sebagai salah satu pemenang dari HR Asia Award - The Best Company to Work For adalah bukti nyata bahwa kami selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja yang sehat, suportif, adil, saling berkolaborasi, serta mengacu kepada Corporate Culture Enesis Group yaitu ACTIVE (Agility, Creative and Innovative, Teamwork, Integrity, Visionary dan Excellence)," katanya.

Dia berharap perusahaannya terus dapat memberikan employee experience yang baik dan berkelanjutan bagi karyawan maupun calon–calon karyawan yang dibutuhkan untuk bergabung dengan Enesis Group.