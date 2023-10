Engage In Vengeance Perkenalkan Diri Lewat Mini Album Perdana

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Engage In Vengeance (EIV) bersiap meramaikan kancah musik keras di Indonesia.

Band metalcore asal Jakarta yang beranggotakan Matheo In Rio (vokal), Evan Ramadhani (gitar), Gilang Ardhan (drum) dan Liya Ameliya (bass) itu mengawali perjalanan lewat album mini (EP) perdana berjudul 'Rising Beyond The Eclipse'.

Dalam album tersebut, Engage In Vengeance menghadirkan lima amunisi yang siap mengentak telinga.

Album Rising Beyond The Eclipse berisi lagu berjudul Guilty, Unsainted, Uncertainty, The Fight, dan Redemption.

Dengan berbagai tema, keseluruhan lagu dalam album itu menggunakan lirik berbahasa Inggris.

“Album mini ini sebenarnya lebih berbicara tentang motivasi hidup. Kami mengajak pendengar untuk menghadapi masa lalu, membongkar semua gejolak batin yang dirasakan dan terlahir kembali sebagai pemenang," kata Matheo, vokalis Engage In Vengeance di Illua Soju Box, Jakarta Pusat, Jumat (13/10) malam.

Engage In Vengeance menggarap album Rising Beyond The Eclipse secara gotong-rotong. Para personel coba menggabungkan beragam ide dari kepala masing-masing.

Peluncuran mini album diklaim sangat matang dengan segala macam persiapan yang dilakukan, termasuk dari sisi produksi lagu.