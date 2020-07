Engku Emran Pernah Kasih Kado Ini untuk Laudya Cynthia Bella

Rabu, 01 Juli 2020 – 16:25 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Laudya Cynthia Bella telah mengakui bahwa dirinya telah berpisah dengan Engku Emran.

Keduanya memutuskan berpisah setelah hampir tiga tahun berumah tangga. Mereka diketahui menikah pada Jumat, 8 September 2017 silam.



Kebersamaan Bella dan Engku Emran. Foto: Instagram

Meski pernikahan mereka hanya sebentar, kenangan indah saat bersama tidak bisa dilupakan.

Salah satunya saat Emran memberikan kado spesial untuk perempuan yang karib disapa Bella itu saat berulang tahun ke-30, pada 2018.

"Happy Brithday to my Home Minister. May you fall madly in love with cycling to," tulis Emran dalam akun Instagram pribadinya, @narmeukgne.

Walaupun Emran seorang pengusaha asal Malaysia yang kaya raya, tetapi ia tidak menghadiahkan kendaraan bermotor, melainkan sepeda Brompton.