Enter Shikari Rekam Album Baru dengan Tenaga Surya

jpnn.com, JAKARTA - Band rock asal Inggris, Enter Shikari merilis album terbaru yang berjudul 'A Kiss for the Whole World' pada April 2023 ini.

Seperti biasa, Enter Shikari memulai album baru dengan sebuah kalimat pernyataan yang kuat yaitu 'Be embraced, billions'.

Dari lagu utamanya 'A Kiss for the Whole World x', album tersebut dinilai paling hidup dan sangat motivasional.

"Aku sangat bersemangat untuk merilis album sanggar ini. Ini album yang sangat hidup, penuh dengan perasaan, dan aku tidak sabar untuk orang-orang merasakan musik yang sudah kami garap. Berdasarkan respons lagu-lagu yang sudah kami mainkan dalam konser, aku yakin ini akan sangat dinikmati oleh orang-orang," kata vokalis Enter Shikari, Rou Reynolds.

Sebelum melepas album, Enter Shikari telah memperkenalkan tiga single yakni '(pls) set me on fire', 'It Hurts', dan 'Bloodshot'.

Lagu-lagu itu membawa pendengar ke dalam perjalanan yang ada pada album baru yang lebih spontan, mendorong rasa untuk berani untuk menjelajah, dan mempertimbangkan sifat perubahan dari identitas seseorang atau diri sendiri.

Pada musim semi 2022, Enter Shikari pergi ke kota pesisir Chichester.

Band beranggotakan Rou Reynolds, Chris Batten, Rob Rolfe, dan Rory Clewlow itu membangun studio di sebuah rumah petak yang sudah rusak.