Mocca Hadirkan I Love You Anyway Versi Akustik

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Mocca kembali merilis lagu dalam format akustik.

Setelah melepas You and Me Against the World, band asal Bandung itu kini meluncurkan lagu I Love You Anyway dalam aransemen akustik.

Lagu I Love You Anyway dirilis pada 2007 dari album ke-3 Mocca bertajuk Colours.

Baca Juga: Mocca Meramu You and Me Against the World Versi Akustik

Sejak dirilis, lagu itu menjadi primadona di panggung-panggung Mocca.

Hampir di setiap panggung, lagu tersebut dibawakan dan ramai dinyanyikan bersama-sama dengan Mocca Friends.



Band beranggotakan Arina Ephipania (vokalis), Riko Prayitno (gitaris), Indra Massad (drummer), dan Toma Pratama (bassist) itu bersama dengan Rio Fritz Torang (keyboardist) kini mengaransemen ulang lagu ‘I Love You Anyway’ dalam aransemen akustik.

Aransemen anyar yang cocok didengarkan di hari yang teduh, angin semilir, dan hati yang senang.

Panggung-panggung intim yang minim jarak antara Mocca dan penonton pun pas untuk mendendangkan lagu ini.



Pada 2023, Mocca memang fokus merilis ulang lagu-lagunya dalam aransemen akustik, dimulai dari dirilisnya lagu ‘You and Me Against the World’ pada Maret 2023, dan sekarang ‘I love You Anyway’.

Ide awal dari rilisan single acoustic session ini, Mocca kerap mengadakan event-event mandiri intimate seperti Secret Show dan Rehearsal Show.