Entrust Luncurkan Pendekatan Zero Trust untuk Memperkuat Keamanan Siber

jpnn.com, JAKARTA - Entrust, pemimpin global yang berperan dalam keamanan identitas dan data telah meluncurkan serangkaian fungsi baru yang dirancang untuk meningkatkan keamanan perusahaan dalam mengembangkan pendekatan Zero Trust menjadi lebih matang.

Hal tersebut sebagai upaya memperkuat keamanan siber.

Presiden Solusi Keamanan Digital Entrust Bhagwat Swaroop mengatakan inovasi ini mencakup perluasan proteksi, peningkatan visibilitas, dan pengaturan yang lebih baik atas infrastruktur virtual serta manajemen kunci kriptografi.

“Langkah tersebut sebagai upaya menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan perusahaan di era digital ini,” ujar Bhagwat Swaroop dalam keterangan tertulis pada Minggu (4//2/2024).

Dia mengatakan dengan meningkatnya ancaman siber, semua pemimpin IT dan keamanan siber ditantang untuk dapat mengamankan perusahaan, merencanakan strategi yang efektif dan mengantisipasi ancaman, memastikan kepatuhan sistem dan menyokong perusahaan untuk maju dan berkembang.

“Zero Trust menawarkan solusi komprehensif yang tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga mendukung operasi hybrid dan mul1-cloud.

“Inovasi terbaru dari Entrust ini membantu perusahaan untuk mendapatkan pemahaman dan tata kelola yang lebih baik mengenai cara mereka mengelola kunci enkripsi, rahasia dan aplikasi baik itu di lokasi fisik, lingkungan virtual maupun mul1-cloud,” ujar Bhagwat Swaroop.

Entrust juga telah mengembangkan fasilitas untuk mendampingi perjalanan Zero Trust para pelanggan mereka dengan Zero Trust Maturity Self-Assessment untuk membantu perusahaan memahami dan menilai sejauh mana kebijakan keamanan mereka selaras dengan model kematangan Zero Trust yang ditetapkan oleh the Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA).