Epson International Pano Awards ke-15 Segera Digelar, Ada Kategori Baru, Catat Waktunya!

jpnn.com, SINGAPURA - Epson International Pano Awards ke-15 mengundang para fotografer di seluruh Asia Tenggara (SEA) untuk berpartisipasi dalam kompetisi terbesar di dunia yang dikhususkan untuk fotografi panorama.

Epson pun memperkenalkan kategori baru yang sangat dinantikan mengingat semakin banyaknya peserta dari kawasan Asia Tenggara, yakni The Pano Awards Southeast Asia Photographer of the Year 2024.

Penghargaan ini didedikasikan untuk merayakan keterampilan dan kreativitas yang luar biasa dari para fotografer dari wilayah ini.

Penghargaan khusus ini diluncurkan dengan bergabungnya Epson Asia Tenggara sebagai salah satu sponsor kompetisi.

Kurator Pano Awards, David Evans mengaku pihaknya sangat senang menyambut Epson Asia Tenggara di Pano Awards sebagai sponsor utama yang mencerminkan pertumbuhan yang dilihat dalam hal ketertarikan dari wilayah ini.

"Kami sangat senang dapat memperkuat kolaborasi kami dengan Epson melalui kemitraan ini yang telah berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 2009," kata David Evans.

Dia mengatakan dengan bergabungnya Epson Asia Tenggara dengan Epson Australia sebagai sponsor utama, pihaknya juga dengan bangga mengumumkan rekor hadiah sebesar USD 50 ribu yang mencakup USD 15 ribu dalam bentuk uang tunai dan berbagai hadiah termasuk printer dan proyektor Epson.



"Jadi, dengan senang hati saya mengumumkan secara resmi bahwa para fotografer profesional dan amatir di seluruh dunia sekarang diundang untuk mengikuti Epson International Pano Awards ke-15," ungkap David Evans.

David Evans menyebut pendaftaran awal untuk mengikuti kompetisi ini dibuka hingga Senin (24/6/2024).