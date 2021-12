Ethereum, Bitcoin, dan Kawan-kawannya Melemah, Ada Apa?

jpnn.com, JAKARTA - Harga Ethereum terkoresi pada perdagangan Kamis (2/12) secara teknikal di platform Litedex Protocol.

Namun, kripto tersebut akan menguat pada kisaran harga USD 56.214,32 hingga USD 58.446.75 per keping.

Direktur PT.TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan Bitcoin, Ethereum, dan kripto berkapitalisasi pasar besar (big cap) lain terpantau cenderung terkoreksi.

"Pelaku pasar cenderung memasang sikap wait and see sembari memantau perkembangan terbaru dari varian Omicron dan pencalonan Dewan Gubernur Federal Reserve di AS," ujar Ibrahim, Kamis (2/12).

Melansir data dari CoinMarketCap pada pukul 09:00 WIB, Bitcoin naik tipis 0,03 persen ke level harga USD 57.147,68 per koin atau setara dengan Rp 820.069.208 per koin (asumsi kurs hari ini Rp 14.350 per USD).

Binance coin menguat tipis 0,09 persen ke level USD 627,49 per koin atau Rp 9.004.482 per koin, dan solana meroket 10,87 persen ke USD 234,03 per koin (Rp 3.358.331 per koin).

Sedangkan sisanya yakni Ethereum merosot 2,16 persen ke level USD 4.601,44 per keping atau Rp 66.030.664 per keping.

Sedangkan Cardano terkoreksi 1,29 persen ke USD 1,55 per koin (Rp 22.243 per koin), XRP ambles 2,28 persen ke USD 0,981 per koin (Rp 14.077 per koin).