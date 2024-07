EURO 2024: Masa Depan Gareth Southgate Seusai Inggris Gagal Juara

jpnn.com, BERLIN - Bagaimana masa depan Gareth Southgate setelah gagal membawa Inggris juara EURO 2024?

The Three Lions harus puas menjadi runner up seusai takluk dari Spanyol di Stadion Olimpiade Berlin, Jerman, Senin (15/7/2024) dini hari WIB.

Gol-gol kemenangan Tim Matador dibukukan oleh Nico Williams (47') dan Mikel Oyarzabal (86').

Adapun gol hiburan Inggris lahir lewat sepakan Cole Palmer (75').

Selepas pertandingan, Gareth Southgate menyebut akan segara membahas kontraknya dengan Federasi Sepak Bola Inggris (FA).

"Saya benar-benar memahami pertanyaan itu (masa depan di Timnas Inggris, red)."

"Namun, saya perlu melakukan diskusi dengan orang-orang penting di belakang layar, dan saya jelas tidak akan membahasnya. secara publik terlebih dahulu," ucap Southgate.

Bagi Inggris dan Southgate, ini kegagalan kedua secara beruntun di final Piala Eropa.