EZ Fitness Permudah Masyarakat Miliki Tubuh Sehat dan Prima

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Pusat kebugaran Gold’s Gym Indonesia membuka EZ Fitnes di Bintaro X-Change, Tangerang Selatan.

Mengusung tema Group Exercise Network pertama di Indonesia, EZ Fitnes bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat memiliki tubuh yang prima dan sehat.

Jeffery Lee, CEO Gold’s Gym Indonesia mengatakan EZ Fitnes membuka akses bagi masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui tagline #MORECLASSES, #TOPINSTRUCTORS, dan #PAYASYOUGO.

Baca Juga: Kembalikan Kebugaran Tubuh dengan Relaksasi di Spa

More Classes, yaitu workout yang menghadirkan kelas-kelas menarik Top Instructors, yaitu dukungan dari instruktur bersertifikasi yang berpengalaman

Pay As You Go, yakni kebebasan para calon member mengikuti kelas tanpa komitmen alias hanya bayar saat mengikuti kelas.

"Ini merupakan langkah yang selaras dengan misi kami menjawab kebutuhan masyarakat akan gaya hidup sehat," kata Jeffrey, saat launching EZ Fitness by Gold's Gym, Kamis (16/6).

Menurut Jeffrey, empat pilah utama yang menjadi basis kelas yang dihadirkan, yaitu EZ Move, EZ Shape, EZ Pump, dan EZ Zen.

"Beragam kelas disesuaikan dengan kebutuhan calon member, seperti Zumba, Cardio Danxe, Les Mills Bodypump, Hot Yoga, dan lainnya," ujar Jeffrey.