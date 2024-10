Top Agent Muscle First Dapat Reward, Jalan-Jalan Gratis ke Malaysia

jpnn.com - Brand Muscle First baru saja mengagendakan perjalanan private dengan sejumlah top agent mereka ke Kuala Lumpur, Malaysia pada 13–15 September 2024.

Trip ke luar negeri ini merupakan agenda tahunan yang selalu diadakan oleh Muscle First sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja sama dan keberhasilan para agen tersebut dalam mendistribusikan produk-produk Muscle First ke seluruh wilayah Indonesia.



Perjalanan ini dipimpin langsung oleh CEO dan CMO dari Muscle First, yaitu Clinton Augusto dan Sally Varsly.

Keduanya menyambut dan menemani langsung para perwakilan top agent Muscle First dari wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi, dan Kalimantan



Adapun beberapa perwakilan top agent tersebut adalah Sofian Baharrizki (Bekasi), Albert Weliyanto (Samarinda), Eka Liputra (Pontianak), Abdul Rahman Marsyam (Makassar), Rifqi Talib dan Hanan Fauzi ATT (Surabaya), Victor dan Evelyn (Tangerang).



Keberangkatan dijadwalkan di hari Jumat, 13 September 2024 pada pukul 02.00 dini hari dari Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Pada hari yang sama, top agent dan tim Muscle First sampai di Kuala Lumpur, Malaysia sekitar pukul 08.00 pagi.

Di hari pertama perjalanan ini, top agent diajak untuk melihat keindahan tempat sembahyang di Thean Hou Temple, kemudian pergi berbelanja ke Central Market. Selanjutnya, mengunjungi Batu Caves untuk kegiatan bebas.



Setelah bermalam di hotel, pada hari kedua top agent diajak untuk mengunjungi Genting Highland dan menikmati keindahan view-nya menggunakan gondola, kemudian pergi ke Factory Outlet, lalu makan di Golden Orchard Goh Tong Jaya dan Min Max KLCC.



Di hari terakhir, para Top Agent diajak untuk city tour, menikmati waktu bebas di KLCC, TRX New Mall, dan Mitsui Outlet, sampai dengan bersiap kembali ke Jakarta pada pukul 19.30 malam.



Selain sebagai bentuk reward atas kesuksesan menjual produk-produk Muscle First, Clinton dan Sally juga mengharapkan momen tersebut menjadi kesempatan untuk mempererat kolaborasi bisnis Muscle First dengan agen-agen resmi terbaik mereka.



Clinton Augusto Kartawijaya selaku CEO Muscle First mengungkapkan trip ke Kuala Lumpur ini pun diharapkan bisa memotivasi agen lainnya di seluruh Indonesia untuk memberikan performa terbaik mereka dalam mendistribusikan Muscle First dan melakukan persaingan bisnis yang sehat.



“Di samping itu, kolaborasi ini juga menjadi bentuk tanggung jawab Muscle First untuk memastikan bahwa siklus bisnis di bidang kesehatan bisa terjaga dengan baik dan dapat membantu customer Muscle First dalam menunjang gaya hidup sehat mereka di mana saja,” tambah Sally Varsly selaku CMO Muscle First



Muscle First sendiri sudah berdiri selama 7 tahun lamanya dan di tahun 2024 ini sudah mengantongi penghargaan Top Brand Award sebagai bukti nyata kepercayaan masyarakat Indonesia pada produk-produk mereka.



Sebagai brand suplemen fitness pilihan di Indonesia, Muscle First juga telah mempelopori hadirnya berbagai jenis suplemen yang terjamin kualitasnya dengan pilihan varian rasa yang lezat dan unik.



Bagi konsumen yang sedang fokus menerapkan gaya hidup sehat maka bisa mencoba produk-produk Muscle First.

Pengguna bisa mendapatkan produk Muscle First langsung melalui web store resmi mereka, yaitu store.musclefirst.co.id bila ingin belanja langsung dengan cashback 50% untuk pembelian pertama dan mendapat diskon menarik di pembelian selanjutnya.



Kamu juga bisa menemukan produk-produk Muscle First di toko Muscle First Official melalui marketplace kesayanganmu seperti di Shopee, Tokopedia, maupun di Lazada.



Selain itu, bagi kamu yang ingin lebih hemat ongkir, mendapat promo eksklusif, ataupun membeli langsung produk Muscle First ke toko terdekat, bisa juga membeli di agen-agen resmi Muscle First yang dapat kamu temukan daftarnya di musclefirst.co.id/list-agent.



Tidak perlu khawatir dengan suplemen Muscle First karena sudah lulus uji kualitas dan mendapatkan sertifikasi Halal dari MUI, BPOM, ISO 22000, HACCP, GMP, hingga Labdoor. (flo/jpnn)