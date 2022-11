Facebook Mulai Terapkan Setelan Private untuk Akun Dewasa

jpnn.com - Facebook mengumumkan mulai memperketat pengguna platform untuk pengguna dewasa.

Karena itu, mereka mulai menerapkan setelan privat untuk pengguna di bawah usia 16 tahun.

"Setap orang yang berusia di bawah 16 tahun (atau 18 di beberapa negara) akan mendapat setelan utama privat ketika mereka bergabung ke Facebook," tulis Facebook di blog resmi, Senin (21/11) waktu setempat.

Dia menambahkan, sebelumnya setelan privat untuk remaja sudah diterapkan pada Instagram.

Perusahaan milik Mark Zuckerberg itu menyarankan pengguna dewasa yang memiliki akun Facebook untuk mengubah beberapa setelan menjadi privat.

Hal itu dilakukan untuk mengatur siapa saja yang bisa melihat daftar pertemanan, laman yang diikuti, dan memberikan komentar pada unggahan publik.

Facebook sejak tahun lalu mematikan fitur berkirim pesan dari pengguna usia dewasa ke remaja jika mereka tidak berteman.

Platform juga menyembunyikan akun remaja dari rekomendasi orang-orang yang mungkin dikenal "People You May Know".