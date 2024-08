Festival LIKE 2 Sukses Digelar Selama 4 Hari, Begini Kemeriahannya

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menggelar Festival LIKE (Lingkungan Hidup, Iklim, Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan) tahun ini.

Mengusung tema '10 Tahun untuk Sustainabilitas', Festival LIKE 2 menghadirkan berbagai kegiatan terkait bidang lingkungan selama empat hari sejak 8-11 Agustus 2024.

Dalam sambutannya Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan Festival LIKE 2 menjadi momentum untuk menunjukkan upaya dan kontribusi KLHK dalam 10 tahun terakhir di kabinet Presiden Joko Widodo.

"Banyak titik-titik belok, kegiatan, maupun kebijakan, upaya-upaya perbaikan atau corrective action dan peningkatan kerja yang harus semakin akuntabel dan terukur selama 10 tahun pada kabinet Presiden Jokowi. Kontinuitas dan konsistensi sangat penting dalam upaya kita meyakinkan publik dan masyarakat, dan dunia internasional dalam kaitan dengan isu global atau sektor lingkungan sumber daya alam dan iklim," kata Siti.

Hal ini disampaikannya pada Opening Ceremony Festival LIKE 2 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

Siti menambahkan Festival LIKE 2 juga menjadi rangkaian road to Conference of the Parties of the UNFCCC (COP 29) di Baku, Azerbaijan, pada November mendatang.

"Dengan begitu, Festival LIKE 2 menjadi ajang penting untuk memaknai langkah dan upaya Indonesia dalam menyertai kebijakan, maupun kerja-kerja operasional untuk merespons berbagai tantangan lingkungan dan perubahan iklim," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Sigit Reliantoro menjelaskan Festival LIKE 2 menghadirkan pameran dari 57 booth dari unsur pemerintah, organisasi internasional, kementerian-lembaga, dan dari komunitas lingkungan.