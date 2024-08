Festival LIKE KLHK Bakal Pamerkan Inovasi Teknologi Ramah Iklim

jpnn.com, JAKARTA - Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2 tinggal menghitung hari.

Acara ini bakal kembali digelar pada 8-11 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center Hall A & B Jakarta Pusat.

Diketahui ini adalah gelaran yang kedua kalinya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Lantas apa yang membedakan dengan Festival LIKE tahun lalu? Ketua Pelaksana Festival LIKE 2 Sigit Reliantoro menjelaskan tahun ini Festival LIKE mengambil tema ‘10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas’.

Tidak hanya merangkum akumulasi kerja-kerja kementerian, tetapi, acara ini juga akan memamerkan inovasi teknologi ramah iklim.

“Kami ingin berbagi mengenai sepuluh tahun KLHK sudah apa yang dikerjakan, tetapi, dalam perkembangannya ada arahan bapak Presiden lebih difokuskan ke yang akan datang. Apa sebetulnya teknologi ramah iklim yang sudah dikuasai di Indonesia, dan itu akan menjadi bagian masa depan yang kita jadikan strategi untuk bisa (mencapai target) Net Zero di tahun 2060 atau lebih cepat,” kata Sigit di acara Press Conference Festival LIKE di Kantor KLHK, Jakarta, Kamis (1/8).

Sementara Festival LIKE ke-1, kata dia, lebih berfokus pada strategi FOLU net sink dan perhutanan sosial, yang menyoroti bagaimana masyarakat memperoleh akses untuk memanfaatkan hutan.

Lebih lanjut dia membocorkan sejumlah inovasi teknologi ramah iklim yang bakal ditampilkan selama acara berlangsung, mulai dari pengembangan PLTS, hingga penerapan strategi dekarbonasi, serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh perusahaan. Selain itujuga inovasi sosial melalui program community development.