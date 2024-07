FIA UI Menggelar Konferensi Internasional soal Kebijakan & Inovasi di Era Disrupsi Digital

jpnn.com - DEPOK - Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) menggelar 4th International Conference on Administrative Science, Policy, and Governance Studies (ICAS-PGS) 2024 dan 5th International Conference on Business Administration and Policy (ICBAP) 2024, di Kampus Universitas Indonesia, Depok, pada 24 hingga 25 Juli.

Konferensi internasional tersebut bertema ‘Organizational Policy and Innovation: Governing Resilience in Multiple Disruption and Digital Age.’

Dekan FIA UI Chandra Wijaya menyampaikan, tema konferensi ditetapkan seiring dengan kebutuhan kritis bagi setiap organisasi untuk berinovasi dan mengembangkan kebijakan yang tangguh, dan dapat menavigasi kompleksitas lingkungan yang dihadapi dan mencapai tujuan strategis.

Baca Juga: Fakultas Teknik UI Luncurkan Departemen Interdisiplin Keteknikan Saat Dies Natalis

Menurutnya, kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang merupakan keharusan.

Era digital, dengan potensi transformasinya, menghadirkan peluang dan tantangan bagi organisasi di seluruh dunia. Karena itu, perlu memikirkan kembali pendekatan tradisional dan mengembangkan strategi inovatif untuk memastikan keberlanjutan.

“Konferensi ini akan menggugah pikiran, menyajikan penelitian inovatif, dan mengeksplorasi aplikasi praktis dan ide-ide kreatif,” katanya.

Baca Juga: ILUNI UI Sebut Dana Abadi jadi Solusi Mendukung Pembiayaan Pendidikan Tinggi

Dia menuturkan, bahwa konferensi ini bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman mengenai inovasi dalam sektor publik, bisnis, dan fiskal, tetapi juga menginspirasi semua peserta untuk menerapkan praktik inovatif dalam pekerjaan dan kolaborasi.

“Dan bersama-sama membuat dampak yang signifikan dan berkontribusi pada masa depan yang lebih cerah dan lebih inovatif,” tuturnya.