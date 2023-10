FIFGROUP Bantu Tingkatkan  Kesadaran Risiko Kanker Payudara di Indonesia Goes Pink 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Federal International Finance (FIFGROUP) yang merupakan anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial mendukung kegiatan Goes Pink 2023 yang diselenggarakan oleh Lovepink Indonesia di Plaza Indonesia, Jakarta, pada Minggu (15/10).

FIFGROUP berkomitmen terus mendorong upaya Lovepink Indonesia dalam meningkatkan kesadaran akan risiko kanker payudara dan mengurangi angka kematian akibat penyakit tersebut.

Ketua Pelaksana Indonesia Goes Pink 2023 Dede Gracia mengatakan Pink Carnival merupakan kampanye peduli kanker payudara berwujud parade di jalan protokol bersama para warrior dan survivor kanker payudara, dengan mengenakan kostum dan atribut serba pink yang meriah.

Tema yang diangkat tahun ini merupakan sebuah semangat ajakan kepada seluruh pihak untuk terlibat aktif dalam pergerakan menuju Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut 2030.

"Make The Change, Be The Change adalah seruan untuk membuat perubahan dengan mengingatkan, dan menjadi perubahan dengan melakukan," papar Dede Gracia di Plaza Indonesia, Minggu (15/10).

Seperti diketahui, Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan RI, data Globocan pada 2020 mencatat bahwa kasus baru kanker payudara di Indonesia mencapai 68.858 kasus. Jumlah kasus tersebut mencakup 16,6 persen dari total kasus baru kanker di Indonesia sebanyak 396.914 kasus. Angka kematian akibat kanker payudara pun tergolong tinggi, yakni lebih dari 22 ribu jiwa.

Oleh karena itu, gerakan ini sejalan dengan WHO Global Breast Cancer Initiative yang bertujuan mengurangi angka kematian akibat kanker payudara global sebanyak 2,5% antara 2020 sampai 2040 dengan melakukan deteksi dini melalui Sadari dan Sadanis (Periksa Payudara secara Klinis), diagnosis tepat waktu, dan manajemen kanker payudara yang menyeluruh.

Corporate Communication Deputy Division Head FIFGROUP Robertus Benny Dwi Koestanto menyatakan pihaknya memahami betapa pentingnya upaya dalam mendukung kesadaran dan deteksi dini kanker payudara di Indonesia.