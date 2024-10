Selamat, FIFGroup Raih Penghargaan The Best Multifinance 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Federal International Finance (FIFGROUP), yang merupakan anak perusahaan PT Astra International Tbk menyabet penghargaan sebagai Indonesia Best Multifinance 2024 for Optimizing Financing Service to Support Performance Growth oleh Warta Ekonomi pada Kamis, (26/9).

Ajang yang berlangsung di The Sultan Hotel, Jakarta Pusat itu menjadi ajang apresiasi dan penganugerahan ke pada perusahaan pembiayaan terbaik berdasarkan kinerja keuangan dan inovasi pengembangan digital.

Melalui ajang Indonesia Best Multifinance Awards yang telah diselenggarakan ke-11 kalinya tersebut, Warta Ekonomi berharap perusahaan pembiayaan semakin inovatif dan terus mampu memberikan kontribusi terbaik pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Compliance And Standardization Deputy Division Head FIFGROUP, Billy Jonathan menyampaikan rasa bahagia dan syukur FIFGROUP sesaat setelah menerima penghargaan tersebut.

“Terima kasih telah memberikan kepercayaan dan apresiasinya bagi FIFGROUP sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbaik,” kata Billy seusai menerima langsung penghargaan yang diberikan oleh Chief Executive Officer (CEO) & Chief Editor Warta Ekonomi Group.

Dia menambahkan penghargaan ini dipersembahkan bagi insan FIFGROUP di seluruh Indonesia karena pencapaian ini merupakan dedikasi nyata yang diberikan kepada perusahaan.

"Semoga FIFGROUP bisa terus menjaga kinerjanya dan mampu membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat sesuai misi perusahaan,” tambah Billy.

Sementara itu, Ihsan mengatakan selamat kepada para pemenang yang telah hadir malam ini.