Fiki Naki Tergoda Gadis Thailand, Rival Berat Dayana

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Fiki Naki kembali membuat kejutan. Ia dikabarkan berhasil memikat gadis Thailand, bernama Dani.

Sebelumnya, Fiki sempat meluluhkan hati perempuan cantik asal Kazakhstan, bernama Dayana.

Cara Fiki yang smooth dalam menyambung obrolan membuat dara 19 tahun itu tak bisa menyembunyikan kekagumannya.

Mahasiswi di salah satu universitas di United Kingdom itu secara langsung mengatakan bahwa Fiki adalah laki-laki yang lucu.

“I think you are very very witty. I like you,” ucap Dani dengan tawa, dalam video di saluran YouTube Fiki, baru-baru ini.

Di tengah-tengah obrolan, Dani sempat terkejut dan menyela Fiki yang sedang minum. Ternyata, keduanya adalah penggemar setia minuman Kopiko lucky Day.

Dani sering minum Kopiko Lucky Day untuk membuatnya tetap terjaga saat harus mengikuti kelas.

Sedangkan Fiki suka minum Kopiko Lucky Day supaya tetap berenergi dan jauh dari rasa kantuk.