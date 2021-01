Unggahan Terakhir YouTuber Faisal Rahman Bikin Merinding

jpnn.com, JAKARTA - Nama YouTuber Faisal Rahman tercantum di daftar manifest Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Sabtu (9/1) lalu.

Unggahan pria yang karib disapa Fay, sebelum terbang dengan pesawat rute Jakarta-Pontianak itu kini viral di media sosial.

Dia sempat mengunggah foto dengan keterangan mengucap kata selamat tinggal di Instagram Story miliknya.

"Good bye and thank you," tulis Faisal Rahman di akun @classics_fay sebelum pesawat lepas landas.

Unggahan Fay itu pun viral dan menuai komentar sedih dari warganet. Mereka bahkan merinding membaca tulisan tersebut.

Dihimpun dari akun Instagram miliknya, Fay aktif mengisi konten YouTube Dunia Malam TV sejak 2018.

Selain itu, ia juga kerap membuat video cover saat menyanyikan lagu.

Dilansir Antara, Faisal Rahman merupakan anak dari H. Masrizal, warga Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.