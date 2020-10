Film Alone Banjir Pujian dari Media Amerika

jpnn.com, JAKARTA - Film horor thriller berjudul Alone yang baru saja dirilis beberapa waktu lalu, mendapat pujian dari media-media film di Amerika.

Film yang dibintangi oleh Jules Wilcox ini, menceritakan tentang seorang wanita bernama Jesica yang baru saja kehilangan suaminya, dan memilih untuk menenangkan diri keluar kota.

Namun, kejadian mencekam terjadi saat ia bertemu dengan Sam, seorang pembunuh berantai yang terus mengikutinya.

Cerita film yang menegangkan dan membuat jantung berdebar ini, mendapatkan review positif dari media-media luar negeri, di antaranya hollywoodreporter.

Dalam tulisan reviewnya mengatakan, sutradara film Alone, Jon Hyams mampu menjaga ritme cerita sehingga tidak merusak momentumnya.

Nilai tambah lainnya adalah pengambilan gambar, yang menghadirkan pemandangan indah di film.

Sedangkan variety dalam review berjudul Alone Review: Misery Is Company in Tense Thriller About a Woman’s Flight From a Serial Killer, menuliskan bahwa Alone adalah yang terbaik dari beberapa film perburuan wanita-di hutan belantara baru-baru ini.

Pujian terhadap film ini juga dituliskan oleh latimes.com lewat tulisan berjudul Review: A woman on the verge makes a stand in heart-pounding thriller ‘Alone’.