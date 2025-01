Film Gladiator II Hingga Anime Terbaru Hadir di CATCHPLAY+

jpnn.com, JAKARTA - Mengawali tahun baru, CATCHPLAY+ terus berkomitmen menghadirkan konten hiburan terbaik bagi para pencinta film di Indonesia.

Berbagai film blockbuster hingga anime terbaru bakal hadir di CATCHPLAY+.

Mulai dari film blockbuster, series, hingga anime terbaru bisa di akses di platform tersebut.

"Kami sangat antusias memulai tahun baru dengan menghadirkan deretan konten terbaik bagi para pelanggan kami di Indonesia," ujar Country Manager CATCHPLAY+ Indonesia, Dhini W. Prayogo.

Adapun sejumlah film terbaru yang dihadirkan mulai Januari 2025, yakni Gladiator II, The Last Breath, Chief Of Station, Wanted Man, The Exorcism, A Normal Family, dan Float.

Film Gladiator II telah tayang perdana pada 1 Januari 2025.

Kemudian, film The Last Breath mulai tayang pada 8 Januari, sedangkan Chief of Station, dan Wanted Man pada 15 Januari 2025.

Sementara itu, The Exorcism mulai tayang pada 22 Januari. Film A Normal Family serta Float mulai tayang pada 29 Januari 2025.