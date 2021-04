Film Nomadland Jadi Jawara Oscar 2021

jpnn.com, JAKARTA - Nomadland memenangi piala Oscar 2021 untuk kategori film terbaik, Minggu (25/4). Film itu dibintangi Frances McDormand, peraih Oscar tahun ini.

Film yang disutradarai Chloe Zhao itu diangkap dari buku nonfiksi 2017 karya Jessica Bruder, dan menampilkan nomad asli sebagai pemeran pendukung.

Peraih nominasi film terbaik lain di Oscar meliputi "The Trial of the Chicago 7,", "Mank,", "Promising Young Woman,", "Minari,", "Judas and the Black Messiah," "The Father" dan "Sound of Metal".

Namun kemenangan "Nomadland" tidak bisa disaksikan langsung di Tiongkok. Acara nonton bareng yang digelar almamater Chloe Zhao terhambat lantaran akses virtual private network (VPN) diblokir hampir dua jam.

Zhao adalah sutradara kelahiran Tiongkok yang menjadi perempuan Asia pertama peraih kategori sutradara terbaik dalam sejarah 93 tahun Academy Award.

Sekitar 30 orang berkumpul di bar kecil di The Bund, Shanghai, pukul 8 pagi waktu setempat, untuk mendukung Zhao dan menonton acara langsung lewat YouTube.

Tetapi, acara yang diadakan alumni New York University baru bisa dimulai dua jam kemudian karena penyelenggara harus mengatasi agar layanan VPN bisa dipakai.

"Mereka memblokir VPN," kata Ke yang menambahkan akun WeChat miliknya diblokir setelah dia menulis unggahan yang memuji Zhao.