Final EURO 2020: Jack Grealish Buka Suara Usai Dituduh Tak Mau Ambil Penalti Saat Lawan Italia

jpnn.com, LONDON - Gelandang timnas Inggris Jack Grealish buka suara usai dituding Roy Keane tidak mau mengambil tendangan penalti pada Final Euro 2020 melawan Italia.

Di laga tersebut, Inggris akhirnya kalah dari anak asuh Roberto Mancini dengan skor 2-3 via adu penalti karena penendang terakhir Tim Tiga Singa, yakni Bukayo Saka gagal menjalankan tugasnya sebagai algojo.

Hasil tersebut membuat legenda Manchester United Roy Keane bersuara dan melontarkan kritik kepada Jack Grealish serta Raheem Sterling.

Keane menilai seharusnya kedua pemain itu tidak membiarkan Bukayo Saka mengambil tendangan penalti di saat situasi sedang genting.

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV — Jack Grealish (@JackGrealish) July 12, 2021