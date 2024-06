Fitur My Spotify Menawarkan Pengalaman Memutar Lagu yang Lebih Personal

jpnn.com - Spotify merilis fitur baru bernama My Spotify yang memberikan pengalaman pemutaran lagu di platform tersebut makin dipersonalisasi.

Fitur My Spotify akan menampilkan banner di halaman beranda dan pesan yang berisi informasi tentang kebiasaan pengguna dalam mendengarkan lagu, juga tautan ke daftar putar lagu.

Misalnya, Spotify menampilkan banner khusus kepada pengguna yang menautkan Doja Cat ke daftar putar, karena dia telah mendengarkan lagu-lagu rapper tersebut sebanyak 58 kali dalam sebulan terakhir.

Tampilan banner atau pesan My Spotify juga bisa menautkan ke hub Made For You, di mana pengguna dapat menemukan daftar putar, podcast, fitur, dan rekomendasi yang dipersonalisasi berdasarkan aktivitas mereka di aplikasi.

Fitur My Spotify menjadi layanan Spotify dalam menyajikan data kebiasaan pengguna saat mendengarkan lagu di platform tersebut sepanjang tahun, selain lewat fitur Wrapped yang sudah ada sebelumnya.

Meskipun begitu, kedua fitur berbeda. Spotify Wrapped hanya tersedia menjelang penutupan tahun, dan biasanya unggahan tentang Wrapped mendominasi media sosial ketika diluncurkan.

Belum bisa dipastikan apakah pengguna dapat membagikan pesan, dan banner My Spotify mereka di jejaring sosial atau tidak.

Sebagai permulaan, Spotify juga baru meluncurkan fitur tersebut di beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Irlandia, Australia, dan Selandia Baru dalam beberapa pekan mendatang. (antara/jpnn)