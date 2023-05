FLAVS Festival 2023 Umumkan Daftar Penampil dan Harga Tiket

jpnn.com, JAKARTA - FLAVS Festival 2023 siap digelar di Allianz Ecopark Ancol, Jakarta pada 29 dan 30 Juli mendatang.

Pada tahun ini, festival musik hip hop, soul, dan R&B terbesar di Indonesia, itu melanjutkan euforia dengan mengusung tema ‘Unity’.

Tujuannya, merayakan berbagai aspek yang hadir di perjalanan kancah hip hop, soul, dan R&B, serta dengan api kolaborasi yang senantiasa dijaga kehangatannya selama ini.

Selain itu, FLAVS Festival 2023 menjadi momen merayakan 50 Years of Global Hip Hop dan 30 Tahun Indonesian Hip Hop.

"Unity dibuat sebagai semangat keberagaman tetapi tetap satu dan juga mengangkat 50 Years of Global Hiphop yang dimulai dari DJ Kool Herc di Block Party (13 Agustus 1973). At the same time, di Indonesia itu adalah 30 tahun Indonesian Hip Hop yang parameternya adalah albumnya Iwa K, Ku Ingin Kembali yang dirilis di 1993," kata Yacko selaku Program Director FLAVS, Rabu (24/5).

FLAVS Festival 2023 langsung memberi pengumuman para penampil pada fase pertama.

Baca Juga: Tiara Andini Bikin Susana Panggung FLAVS Festival Makin Sendu

Deretan musisi lokal yang dipastikan turut memeriahkan adalah Celecil, DB Mandala, Endah N Rhesa, Farrel Hilal, GAC, Jakarta Tenggelam: BAP., Basboi, ENVY, Dzulfahmi, Tacbo, Kink Yosev, dan Rai Anvio, Jesicca Janess, Jordy Waelauruw Presents Colo Colo, Kunto Aji, Laze, MALIQ & D’Essentials, Mukarakat.

Selanjutnya ada NDX AKA, Northsidekingz, OKAAY, Project Pop, Ramengvrl, Reikko, Salon RNB Presents: Gavendri, Madukina, Moneva, Noni, RL KLAV, Sade Susanto, Saykoji, Soul ID, Soulful, Tiara Andini, dan Yacko.