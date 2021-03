Flawes Penuh Optimisme dalam Album Reverie

jpnn.com, INGGRIS - Band alt-pop asal Inggris, Flawes akhirnya merilis mini album (EP) terbaru berjudul 'Reverie'.

Album ini mulai dikerjakan Flawes secara jarak jauh pada masa lockdown pertama di Inggris bersama produser Toby Scott (Gorgon City, Pet Shop Boys).

Hasilnya adalah Reverie menjadi sebuah mini album yang membawa energi positif dan optimisme di masa sulit.

"Saat sedang terjadi banyak hal di dunia, EP ini dapat membantu kita lari dari semuanya selama 30 menit. Rasanya sangat menguatkan," kata JC Carruthers dari Flawes, Senin (1/3).

Pentolan Flawes itu menyebut lagu-lagu dalam album Reverie lahir dari rasa optimisme menghadapi kesusahan.

Lewat album ini, band yang beranggotakan JC Carruthers, Freddie, dan Josh Hussey itu ingin mengajak pendengar untuk rehat sejenak meninggalkan masalah yang ada.

"Aku adalah seseorang yang optimistik, saat pikiranku diganggu banyak hal, aku mengeluarkan semua keluh kesahku lewat sebuah lagu dan meninggalkan dunia ini sejenak," ucap JC Carruthers.

Salah satu lagu baru dalam album Reverie yakni 'I Don’t Quit For No One'.