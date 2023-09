Fokus Bantu UMKM Naik Kelas, PNM Diganjar 5 Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Permodalan Nasional Madani (PNM) menyabet lima penghargaan karena prestasinya membantu UMKM Naik kelas.

Adapun penghargaan itu antara lain di TOP GRC (Governance, Risk & Compliance) & Performance Excellence Award 2023 dengan kategori The Best GRC For Corporate Risk Management 2023 (Financial Services), The Best CEO For GRC Excellence 2023, dan The Best Chief Risk Management & Compliance Officer 2023 yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta pada dini hari (30/8).

Penghargaan kategori Program Pemberdayaan UMKM dari Merdeka Award 2023 dan Indonesia Best Business Transformation 2023 dengan predikat very good oleh SWA Media Network.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menjelaskan bahwa sebagai lembaga pembiayaan non-bank, PNM mampu memberikan pembiayaan ultra mikro yang dimulai dari plafond Rp 2.000.000 kepada masyarakat yang telah menjalani proses uji kelayakan tanpa agunan.

Sistem tanggung renteng kemudian menjadi kekuatan Mekaar selanjutnya.

"Berbasis kepercayaan akan kelompok ultra mikro yang dibentuk dari ibu-ibu nasabah, mereka juga diikutkan berbagai pelatihan untuk mengembangkan kapasitas usaha," ujar Arief.

Arief menyebut PNM bekerja untuk pemberdayaan nasabah melalui pembiayaan dan pendampingan. Pembiayaan dan pendampingan merupakan dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan satu dengan lainnya.

"Penghargaan atas pemberdayaan UMKM ini juga tidak lepas dari kemampuan para pelaku usaha ultra mikro secara digital juga mulai terlihat titik terangnya," ungkap Arief.