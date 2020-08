For Cool Kids Only Kolaborasi Bareng Tuan Tigabelas

jpnn.com - Setelah meraih jutaan views di YouTube, grup vokal For Cool Kids Only (FCKO) akhirnya meluncurkan lagu baru berjudul 'Never Let You Go'.

Lagu yang diciptakan para personel yakni Vontian, Dandi, dan Raissa itu resmi dirilis pada hari ini, 7 Agustus 2020.

"Single ini begitu membahagiakan untuk kami. Semoga Never Let You Go bisa diterima dan jadi lagu favorit buat semua pecinta musik," kata Vontian FCKO dalam konferensi pers virtual, Jumat (7/8).

Menariknya, FCKO menggandeng rapper kenamaan, Tuan Tigabelas dalam lagu Never Let You Go.

Menurut FCKO, kehadiran Tuan Tigabelas menambah keseruan lagu yang diproduksi bersama Abhi Laksana sebagai produser musik, dan Irvnat sebagai vocal director.

"Pertama kali berani bikin musik, pertama kali berani bikin lirik. So far enjoy banget ngejalaninnya. And shout out to Tuan Tigabelas that makes this song even cooler," ujar Raissa FCKO.

Tuan Tigabelas mengaku senang bisa memberi kontribusi dalam lagu terbaru FCKO. Menurutnya, FCKO punya musikalitas yang baik dan mudah beradaptasi.

"Saya langsung suka dan kebayang arah musiknya FCKO. Saya ngisi bagian rap-nya, proses produksinya seru karena kami sempat kirim-kirim file soalnya kondisi seperti sekarang," beber Tuan Tiga Belas.