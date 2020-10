FP1 MotoGP Aragon Dingin dan Berangin, Vinales Paling Kencang, Banyak Pembalap Jatuh

jpnn.com, ARAGON - Maverick Vinales menjadi pembalap paling cepat pada latihan bebas pertama MotoGP Aragon di Sirkuit MotorLand, Jumat (16/10) sore WIB.

Latihan ini sempat tertunda 30 menit karena suhu yang dingin dan angin cukup kencang di sirkuit.

Kondisi tersebut sepertinya cukup memengaruhi performa pembalap dan motornya.

Johann Zarco, Iker Lecuona, Alex Marquez, Franco Morbidelli hingga Fabio Quartararo terjatuh, tetapi untungnya tak mengalami cedera.

Early crash for @JohannZarco1! ????



The @esponsoramagp rider is the first to fall victim to the cool conditions! ????#AragonGP ???? pic.twitter.com/e1tuAoKyHO — MotoGP™???? (@MotoGP) October 16, 2020