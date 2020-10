FP1 MotoGP Prancis: Bradley Smith Bikin Kejutan di Atas Lintasan Basah

jpnn.com, LE MANS - Pembalap tim Aprilia Bradley Smith membuat kejutan dengan mengukuhkan diri sebagai rider paling kencang di latihan bebas pertama MotoGP Prancis di Le Mans, Jumat (9/10) sore WIB.

Smith yang menggantikan Andrea Iannone (terkena sanksi doping) itu mencatatkan waktu satu menit 43,804 detik untuk mengungguli empat motor Ducati yang menyerbu di peringkat lima besar.

Pada kondisi trek yang basah itu, pahlawan lokal Johann Zarco dari tim Esponsorama Racing terpaut 0,154 detik, sedangkan Petrucci dengan motor GP20 berjarak 0,220 detik dari pemuncak sesi.

Jack Miller dan Andrea Dovizioso berjarak 0,016 detik untuk masing-masing finis peringkat empat dan lima.

???????? @BradleySmith38 tops FP1 at Le Mans!!!



Some British-style weather sees the British rider quickest of all for Aprilia! ????#FrenchGP ???????? pic.twitter.com/KRqMb6tSKJ — MotoGP™???? (@MotoGP) October 9, 2020