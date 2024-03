French Open 2024: An Se Young Pukul Tai Tzu Ying dengan Cara yang Sukar Dipercaya

jpnn.com - PARIS – Peringkat satu dunia An Se Young (Korea) tampil luar biasa pada semifinal French Open 2024 Super 750, di Arena Porte de la Chapelle, Paris, Sabtu (9/3) sore WIB.

Meladeni ranking tiga dunia Tai Tzu Ying (Taiwan), An menang rubber game 21-12, 17-21, 22-20.

Tim statistik BWF merangkum, duel sengit ini berlangsung dalam durasi 66 menit.

An harus jatuh bangun menghadapi perlawanan Tai Tzu Ying. Kedua pemain Big Four ini sama-sama all out.

Puncaknya pada gim ketiga setelah An menang di gim pertama, lalu Tai mengambil gim kedua.

Tai di atas angin saat unggul jauh 18-11. Namun, An terlihat belum menyerah dan berusaha tak melakukan kesalahan.

An mulai mendekat 16-19. Namun, Tai Tzu Ying kembali mendapat keuntungan besar setelah mencapai match point lebih dahulu 20-16.

Namun, An menunjukkan mental luar biasa.